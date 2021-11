:

"Hoe kan het dat de besmettingen nu zo uit de klauwen gieren in vergelijking met vorig jaar toen er nog geen vaccins waren"

Delta

Delta

Delta

"For the delta variant, the R0 is now calculated at between six and seven," Wenseleers says. So it's two- to three-times as contagious as the original version of SARS-CoV-2 (R0 = 2 to 3) but less contagious than the chickenpox (R0 = 9 to 10)."

Ofwel: Na 5 besmettingscycli, waarbij mensen elkaar besmetten na een dag of 5 incubatietijd, dus een maand totaal ongeveer, leidt delta tot 2 tot de macht 5 x zoveel besmettingen, dus 32 x zoveel in een maand tijd en 2 tot de macht 10 maal zoveel in twee maanden, dat is 1024 x zoveel.

Daar heb je het antwoord op waarom deze uitbraak zoveel sneller gaat.