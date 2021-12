Nou dat duurde niet lang en wel kort. 72% van de bevolking, de aanstaande coalitie, aanstaande MinFin en aanstaande kanselier wilden het al, dus ja wie is die overige 20% dan - het is immers maar eenvijfde van de bevolking. We citeren misschien wel de beste staatsomroep van Nederland: "De Duitse regering is voor de invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. Dat is de uitkomst van overleg tussen de zestien deelstaten, de vertrekkende bondkanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren, zei Scholz."

Ook wordt er per direct een landelijk 2G-beleid van kracht: "Daarom worden bestaande maatregelen nu al aangescherpt. In niet-essentiële winkels en cultuur- en sportinstellingen zijn alleen nog gevaccineerde bezoekers en mensen die hersteld zijn van corona welkom."

De Oostenrijkers proberen de plicht deze eerste ronde af te dwingen met boetes van 3600 euro voor het niet komen opdagen na vaccinatie-oproep, en we zijn benieuwd wat voor een Duitse draai daar aan gegeven gaat worden. Het probleem met staatsdwang is dat er niet zoveel smaken zijn; of boetes, of fysieke dwang. Ohja, en Rutte afgelopen vrijdag over een vaccinatieplicht in Nederland: "Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niks uitsluiten. Maar dit is niet het moment."

Enfin, not my will, but thine be done en met thine bedoelen we de kanselier van Duitsland.



UPDATE: Motie Van Houwelingen over uitsluiten van vaccinatieplicht VERWORPEN. Partijen die het wel uit wilden sluiten zijn: SP, Bij1, DENK, PvdD, SGP, Omtzigt, JA21, BBB, PVV, FVD, Van Haga en CU(!), samen goed voor 57 zetels.