Maar volgens een Oostenrijkse conceptwet die op 6 december aan het parlement voorgelegd wordt maar al ingezien is door Die Presse, wordt de boete dus twee keer zo hoog voor het weigeren van de oproepen voor de eerste vaccinatie. En of er een boete komt voor het weigeren van een booster is nog niet duidelijk. Enfin, we citeren uit Euractiv omdat Die Presse achter een betaalmuur zit.

"Everybody who refuses to comply will be summoned to the district administration authorities. If they ignore the summons twice, they will be fined €3,600. If their violation of the COVID-vaccination law puts other persons at “serious risk,” or if they continue ignoring the order, they will be fined up to €7,200."

Nou, daar zit geen woord Duits tussen want het het is een Engelstalige website. Opmerkelijk wel natuurlijk, die clausule over wanneer de weigering 'de veiligheid van anderen riskeert', want laat het maar aan staatsjuristen over dat concept eindeloos op te rekken. Maar goed, €7,2K dus. Er zijn dagen dat we het niet hebben liggen. Zwangere vrouwen vormen trouwens een uitzondering en dat is opmerkelijk omdat Hugo die hier sinds vorige week juist nadrukkelijk over de grens probeert te babbelen.

Onderstaand gisteravond trouwens Gerard Sprong, ook een soort Oostenrijker, bij Op1. Dat stamelende staatskadaver ziet een Nederlandse vaccinatieplicht en de daaropvolgende polarisatie verrassend genoeg liever gisteren al. "Daar heb ik helemaal geen moeite mee, laat het maar polariseren, als die prik er maar komt!"

Stamelend staatskadaver wil ook wat zeggen