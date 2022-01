Maar toch een interessante vraag. Pfizer-CEO Albert Bourla op 10 januari zelf over het huidige vaccin en omicron: "We know that the two doses of a vaccine offer very limited protection, if any. The three doses with a booster [dus twee prikken + booster, red], they offer reasonable protection against hospitalization and deaths. Against deaths, I think very good, and less protection against infection." Dat is uw bescherming als u het nodig acht uzelf extra te beschermen tegen omicron, waarvan iedereen unaniem enthousiast is over het milde ziekteverloop.

Enfin, nadat u de subvraag 'heb ik een booster eigenlijk wel nodig?' heeft beantwoord, dan de hamvraag: kan ik boosteren zonder schuldgevoel richting De Derde Wereld? Nou, daar kunnen we kort over zijn want het antwoord luidt: nee, eigenlijk niet, maar de vaccins liggen er nu toch en het is niet alsof ze door uw onthouding ineens wel naar Afrika verscheept worden dus wat maakt het allemaal ook uit.

Als de eerst booster na een aantal maanden uitgewerkt is wordt het trouwens iets lastiger. Want prik vier/booster twee helpt volgens het eerste onderzoek dus lang niet zo goed als de eerste booster en biedt "onvoldoende bescherming tegen omicron-besmetting". Dat las u op 11 januari natuurlijk al op GeenStijl, maar de Engelstalige media is er sinds vandaag ook achter.

