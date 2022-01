Opmerkelijk. In de vier grootste Engelstalige Israëlische outlets (1, 2, 3, 4) lezen we alleen dat de vierde prik antilichamen vervijfvoudigt. Premier Bennet prees de voorlopige data van de studie publiekelijk. En zo'n vervijfvoudiging klinkt natuurlijk ook gunstig. Maar bij het Hebreeuwse Ynet presenteert de leider van het onderzoek, professor Gili Regev van Sheba Hospital's Contamination Unit, een aantal reserveringen in de bijsluiter:



"Voorlopige resultaten laten intussen een vijfvoudige toename van antilichamen zien - het is leuk, maar het is niet genoeg, we hadden op meer gehoopt. We kijken naar de immuunrespons, hoeveel mensen ziek worden en hoeveel het vaccin echt beschermt. Er is nog veel onzekerheid over wat het juiste is, en we he hebben nog veel te leren. Onze eerste resultaten, die natuurlijk nog niet zijn gepubliceerd, laten een toename van antilichamen zien, wat redelijk voorspelbaar is, maar niet erg indrukwekkend. Een vijfvoudige toename is mooi, maar het is niet genoeg - het geeft niet hetzelfde effect als de booster.

Als het ons terugbrengt naar waar we vier maanden geleden waren - dan hebben we elke vier maanden een vaccin nodig, en dat is niet het doel. Ja, het verhoogt de antilichamen, maar ik weet echt niet zeker of we het aan iedereen moeten gaan geven, echt, echt niet. Ik denk dat we meer informatie nodig hebben voordat we zo'n aanbeveling kunnen geven. We weten dat er na een week een zekere stijging [van antilichamen, red] is en dat de piek van de stijging pas over een week zal zijn, tussen twee weken en minstens vier weken. Ik zou voorzichtig zijn met zeggen dat ik teleurgesteld ben, maar we hoopten op een stijging zoals na de booster."

Ynet citeert het video-interview dat hun presentator live met professor Gili Regev heeft, en ook elders op de Israëlische radio deed ze gelijksoortige uitspraken. Vooralsnog zijn het slechts de voorlopige, tussentijdse resultaten van de studie, maar wel cijfers om in de gaten te houden. Want Hugo sprak tijdens zijn BEWIND op 29 december nog van drie boosterrondes in 2022, en "tenminste 1 in 2023", en de GGD bereidt zich in ieder geval al voor op twee boosterrondes in mei-juni en oktober-november.

Maar misschien dus eerst maar eens aankijken hoe effectief zo'n vierde prik eigenlijk is, voordat we er een groen QR-vinkje aan koppelen?

Onderzoeksleider professor Gili Regev op de radio

Vrij vertaald