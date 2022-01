3 weken na de laatste prik om precies te zijn, is mij gisteren door een immunoloog verteld, dat is de optimale tijd.

Maar goed, de GGD's bereiden zich voor, dat is toch alleen maar goed. Lopen we eindelijk eens een keer niet achter de feiten aan mocht het inderdaad weer nodig zijn. Probleem is dat we hier variant X wel onder controle kunnen krijgen maar de wereld is groot en als er ergens maar ook een nieuwe variant opduikt hoeft er maar 1 iemand in aanraking te komen met iemand die na een ketenreeks van besmettingen op Schiphol landt en we kunnen weer van voor af aan beginnen. Dat idee zit erachter. Maar dat er keuzes gemaakt moeten worden is evident.

Overigens - maar wel on topic - was gister in een actualiteitenprogeramma het onderwerp dat deze regering 28 miljard extra aan investering heeft uitgetrokken en dat daarvan precies 0 komma 0 euro is uitgetrokken voor pandemiebestrijding en het pandemiebestendig maken van de samenleving.

Oftewel, een QR-samenleving icm lockdowns is ook gewoon een politieke keuze.