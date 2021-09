Israelische premier Naftali Bennet bovenstaand: "dubbel gevaccineerden zijn het meest kwetsbaar omdat ze zichzelf beschermd achten, maar dat zijn ze niet."

We zetten de ontwikkelingen voor de duidelijkheid gewoon even onder elkaar.

Eind augustus bleek dat Israel inwoners vanaf 1 oktober enkel nog als "gevaccineerd" beschouwt als ze na hun twee jabs een derde booster shot nemen. Afgelopen zaterdag benadrukte premier Bennet zijn vastberadenheid tijdens een zitting waarin besproken werd dat de Amerikaanse FDA derde boostershots afraadt voor mensen onder de 65 jaar. "Prime Minister Naftali Bennett stuck to his guns on his decision to extend the green passport for only those who have received the third jab of the coronavirus vaccine from October 1."

Gister, echter, tweette het Israelische ministerie van Gezondheid een aantal wijzigingen per 21 oktober, die we niet konden vinden op de Engelstalige pagina. In het bijzinnetje over de derde boostershot lezen we middels Google Translate dat "het merkteken zes maanden geldig is vanaf het derde vaccin."

Okay, en daarna? De website vertelt niets over hoe je na die zes maanden weer een groen vinkje kunt krijgen. Maar alle ontwikkelingen in ogenschouw genomen, zou het zomaar eens kunnen zijn dat je alleen opnieuw een groen vinkje krijgt na een vierde booster shot. En wat gebeurt er eigenlijk zes maanden na de vierde vaccinatie?

