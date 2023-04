Bovenstaand zegt Trudeau:

"Individuals are allowed to make their own choices. There may be all sorts of different reasons why someone is hesitant to get vaccinated. But I have always made a distinction between someone choosing for personal reasons not to get vaccinated, and someone deliberately using misinformation to mislead and scare other people with so-called 'facts' (...). While not forcing anyone to get vaccinated, I chose to make sure all the incentives and all the protections were there to encourage Canadians to get vaccinated."

Enerzijds: naar de letter van de wet heeft hij natuurlijk gelijk. Er is in Canada nooit iemand expliciet tot vaccinatie gedwongen. Alleen in Oostenrijk en daarna Duitsland zijn pro-actieve, algehele vaccinatieplichten afgedwongen per dreiging met financiële ruïnering tot wet gemaakt, maar zelfs daar zijn deze uiteindelijk nooit daadwerkelijk uitgevoerd.

A N D E R Z I J D S : ja, maat, maak het nou. Ten eerste is dat 'onderscheid' dat hij zegt altijd aangebracht te hebben welgeteld nergens te bekennen in z'n talloze onderstaande tirades tegen ongevaccineerden. En het was ook bepaald afwezig toen hij ongevaccineerden "extremisten, meestal racistisch en seksistisch" noemde. Ten tweede is het überhaupt een volstrekt onwerkbaar onderscheid, want wat nou als vermeende """desinformatie""" leidde tot de "persoonlijke redenen" om niet te vaccineren?

En dan, ten derde, natuurlijk hét thema van de gehele Westerse wereld destijds. Wanneer werden 'incentieven' - lees: uitgesloten worden van de maatschappij tenzij je vaccineert - die naar de letter van de wet niet als expliciete dwang golden, naar de geest wel degelijk een vorm van dwang? Wanneer werd Hugo's neveneffect de hoofdprijs?

Opdat we nooit vergeten: het was de meest viscerale demagoog ter wereld

"geen medelijden met ongevaccineerden en hun totale uitsluiting"

Niet vergeten: dit was Trudeau's Canada

Same energy