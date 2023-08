"Wanna know what you think , wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do"

Ongekozen freak (EU Commissaris) tegen Twitter: "You can run but can't hide"

Nieuwe wet de Digital Services Act (DSA) - hier in z'n volledigheid - is in deze eerste fase vanaf vandaag van toepassing op de 19 grootste online platformen en zoekmachines. De wet is volgens Ursula bedoeld ter bescherming van "our children, societies and democracies" en natuurlijk ook de volksgezondheid en dan vooral ten tijde van "crisis". U voelt natuurlijk heus wel aan waar zo'n wet in de praktijk op neer gaat komen, maar toch even een paar citaten uit de wet zelf als voorgerecht:



"In times of crisis, there might be a need for certain specific measures to be taken urgently by providers of very large online platforms. (...) In that regard, a crisis should be considered to occur when extraordinary circumstances occur that can lead to a serious threat to public security or public health in the Union."

Kortom; een 'crisis' geeft de EU onder deze wet een almacht over welke informatie toegestaan is of niet.

Dan even deze zin over minderjarigen: "A fourth category of risks stems from (...) an actual or foreseeable negative effect on the protection of public health, minors and serious negative consequences to a person's physical and mental well-being, or on gender-based violence. Such risks may also stem from coordinated disinformation campaigns related to public health."



Iedereen met ogen om te zien denkt natuurlijk dat de sociale besmetting van transgender-ideologie die bijna uitsluitend online plaatsvindt onder deze wet dan bemoeilijkt zou gaan worden. Maar voor die D66-achtige systeemfreaks achter deze wet betekent dit natuurlijk het TEGENOVERGESTELDE, en zal de wet juist ingezet worden om critici van transgender-ideologie de mond te snoeren.

"You can run but you can’t hide. (...) Our teams will be ready for enforcement." schreef de Europese Commissaris Interne Markt Thierry Breton aan Twitter toen Elon het platform in mei terugtrok uit de toen nog vrijwillige "voluntary Code of Practice against disinformation." Dat is hoe deze mensen over u denken.

Meer systeemellende en dramatische taal van onze Stas Digitalisering Van Hufffelen na de breek.

Dramatische taal van onze Stas Digitalisering. Dit is gewoon niet waar

Ursula doet het voor de kinderen

Elon: "We are working hard on this" - onduidelijk wat hij exact bedoelt

Praatje over gevolgen voor vrijheid van meningsuiting