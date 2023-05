Keek afgelopen week naar gesprek met psychiater Miriam Grossman en Jordan Peterson. Grossman gaf mooi de geschiedenis van "gender" als term weer. De larieterm "gender" werd bedacht door John Money, een psycholoog/seksuoloog die gespecialiseerd was in interseks mensen. Vandaar ook de term 'assigned at birth". Nu is "assigned at birth" bij interseks mensen nog te begrijpen, maar "assigned at birth" gebruiken voor niet interseks baby's is gestoord. John Money was een getroubleerde man met een vader die zijn moeder sloeg en daarom moeite had met mannelijkheid en hierom een castratie-obsessie kreeg.

John Money is ook de man die de jongen opereerde wiens penis beschadigd was bij een mislukte besnijdenis en die hij tot vrouw ombouwde. De jongen die later zelfmoord pleegde. Hij en zijn tweelingbroer werden nog seksueel misbruikt door John Money ook. En de ideologie van deze man is dus de basis voor zoals we nu over transgenders denken. Ook nog religieus denken alsof een ziel een sekse kan hebben die van het lichaam kan verschillen. Iedereen wordt in het juiste lichaam geboren, dat we allemaal een beter lichaam gewild zouden hebben (ongeveer 100% van de mensen was graag iets mooier geweest), is wat anders. Echt afschuwelijk dat zoveel onzekere, labiele, vaak homoseksuele kinderen richting transitie geduwd worden in het kader van "ideologische wenselijkheid".

Er is ook nog eens nul medisch bewijs dat transitie daadwerkelijk iemand psychisch helpt.

