Samira Rafaela, alweer zo'n ronduit rare D66-vrouw met die kenmerkende, gefragmenteerde crazy eyes en Wassila Hachchi/Nilüfer Gündoğan-energie. Dus uiteraard werden de klachten over haar machtsmisbruik gegrond verklaard en uiteraard dreigde ze de partij op te breken, want zo zijn een bepaald soort vrouwen met een splijtende inborst dat daar toch telkens opnieuw boven komt drijven nu eenmaal.

Maar goed, wat willen de Liberalen van D66 nu weer verbieden in het Europees 'Parlement' [het is geen parlement]? Het zijn "anti-genderbewegingen". Ze zegt bovenstaand: "So I hope that (...) with my colleagues in the European Parliament, we can really analyse closely where we can dismantle these anti-gender movements. I hope that the European Parliament will decide that some of these anti-gender movements should not be allowed here in this parliament, we should not accept their narrative, we should not accept the way they think about human beings. Whether it's about the LGTBI community, women, trans people. We cannot allow them to be part, or to participate within democratic institutions."

Wat daar dus ongeveer staat is dat het bevragen van het gangbare transgender-narratief geen plaats mag hebben binnen 'democratische instituties'. En er in het Europees Parlement geen plaats mag zijn voor de suggestie dat genderdysforie in veel gevallen secundair is aan een primaire vorm van psychologisch leed en dus helemaal niet de 'aandoening' is die zo agressief geaccommodeerd of gevierd moet worden. Er geen plaats mag zijn voor het fenomeen dat de komende jaren exponentieel toe zal nemen: van transitiespijt en detransitie. En er geen plaats mag zijn voor de conceptuele gevolgen van het letterlijk accepteren van de ideologische geloofsgetuigenis "Trans Women Are Women".

In het EP geen plaats voor conceptuele kanttekeningen bij deze gedachteschool

