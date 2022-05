Het gedoe bij D66 is niet meer bij te houden voor een stel grinnikende bloggers als wij. Vanmiddag bleek dat de bijeenkomst over de kwestie-Van Drimmelen doofpot van Kaag aanstaande zondag besloten is, even later kwam naar buiten dat oud-bestuursleden van D66 bij nader inzien nu toch tja nou eigenlijk nu het allemaal in de krant staat enzo vinden dat ze het met Van Drimmelen totaal verkeerd hebben aangepakt, en nu blijkt de Europese fractie (Europa, best belangrijk) verscheurd te worden door een kwestie over vermeend machtsmisbruik. Fractievoorzitter Sophie in 't Geld heeft mot met het enige andere fractielid Samira Rafaela.

Rafaela was boos dat ze allemaal medewerkers uit de inboedel (opzoeken of dit inclusief of exclusief neukseksbank is, red.) van andere afgedankte Europarlementariërs moest overnemen. Toen ze die medewerkers eenmaal kwijt was, dienden die een klacht tegen haar in over machtsmisbruik, een of andere doofpotcommissie verklaarde die klacht gegrond, maar nu spant Rafaela een zaak aan tegen die commissie. In 't Veld en Rafaela zouden sinds voorjaar 2020 niet meer met elkaar praten en nu zou Rafaela uit de partij willen stappen. Niet zo gek, want D66 in zo'n ranzige club waar invloedrijke leden Laurens-Jan Brinkhorst en Carla Pauw (allebei uit de kring van Frans van Drimmelen) mensen opriepen toch vooral op witte man (met witte behind) Felix Klos te stemmen in plaats van op vrouw van kleur Rafaela.