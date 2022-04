Wat is het toch een lastige kwestie, hoe de D66 dat MeToo-rapport over partijprominent Frans van Drimmelen in de doofpot probeert te stoppen. Voor simpele zielen zoals wij lijkt het alsof ze bij D66 schijt hebben aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor simpele zielen zoals wij lijkt het alsof D66 bang was voor publicitaire schade vlak voor de verkiezingen. Voor simpele zielen zoals wij lijkt het alsof D66 er alles aan gedaan heeft om Sigrid Kaag uit de wind te houden. Voor simpele zielen zoals wij lijkt het alsof het 'onafhankelijk' onderzoek voor D66 alleen maar bedoeld was om de reputatie van Frans van Drimmelen te beschermen. Maar ja. Wat weten wij nou. Wat vinden experts, kenners, connaisseurs, vakmensen, er eigenlijk van? Nou, dat heeft het AD in het AD volgens het AD eens even uitgezocht.

"Hoogleraar Integriteit Rob van Eijbergen", kijk, zeggen wij bij GeenStijl dan, een hooggeleerde hoogleraar, die zal er wel verstand van hebben en met een genuanceerde mening komen, "kraakt kritische noten bij de gang van zaken. ,,Bijzonder dat Kaag specifiek zegt dat een paar weken voor de verkiezingen alles veilig is, terwijl dat onderzoeksbureau zegt dat het niet zo is‘’, zegt Van Eijbergen. ,,Dan kom je niet weg door te zeggen: zij mocht vertrouwelijke bijlage niet inzien.’’" Oei.

Maar ja, dat is een hoogleraar, wat zegt iemand die bekend is met de praktijk van integriteitsonderzoeken? Nou, die heeft het AD ook gesproken hoor. "Ook Christiaan Kooman van het onderzoeksbureau Partners in Integriteit vindt het opmerkelijk. ,,Het oogt als partijpolitiek ten top. Dat er een voorlopige conclusie is gegeven die gebruikt kan worden voor de verkiezingen. Het lastige gedeelte wordt dan over die verkiezingen heen getild.’’" Au.

"Zowel Kooman als Van Eijbergen laken de suggestie dat het onderzoek klaar was, terwijl het gewoon doorging. Beiden hebben zoiets nog nooit meegemaakt en zouden ook zo niet werken." Sapperdeflap. 'Nog nooit zoiets meegemaakt'.

This is fine

Hee wie is dat nou?

Wie bedoelt Geert Dales hier, en waarom is het Laurens-Jan Brinkhorst?