PR-firma D66 slaat weer toe, ditmaal bijgestaan door voormalige verzetskrant Trouw: een nieuw boek over Sigrid Kaag is stilletjes van (onder)titel veranderd. In de aankondigingen van Prometheus in 2021 werd de vuistdikke reclamefolder voor de minst geliefde vrouw van Nederland nog voorzien van de ondertitel "De weg naar nieuw leiderschap" (mirror), maar sinds de val van het kabinet en de verkiezingen heeft Sigrid Kaag een paar vervelende ongelukjes gehad op die toch wel lastige route. Meest recent botste ze hard met de oude bestuurscultuur van wegmoffelen, verdoezelen en vingerwijzen vanwege het Drama van Drimmelen, en hield Kaag de meest hilarisch-beroerde persco sinds die ene met die knakker die zei dat er geen Americans in Baghdad waren. Dat "nieuw leiderschap" werd een beetje een karikatuur, dus is er door marketingbureau D66 een VPRO'tje gedaan en nu heet het boek van Trouw-journaliste @Wilma Kieskamp (we moesten even dweilen nadat we deze dweeptekst lazen) plotseling "de Schaduwpremier". Boekhandel Donner heeft de memo nog niet gelezen, maar Bol.com heeft wel de gekuiste versie. We gaan het wel kopen want we zijn enorm benieuwd of het managementboek antwoord geeft op de vraag: Waar is haar echtgenoot meneer Al-Qaq eigenlijk, en waarom komt die nooit even langs vanuit hun tweede of derde huis in Zwitserland?