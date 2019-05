Je zou de stelling kunnen verdedigen dat Sophie te goede trouw handelt en zich van geen kwaad bewust is. Het systeem is kennelijk zo ingericht dat je dat geld krijgt zonder er iets voor te hoeven doen of bewijs te leveren dat je er recht op hebt. Als je dat geld dan ook al zo lang zonder problemen of moeilijke vragen krijgt dan ben je je na 15 jaar natuurlijk van geen kwaad bewust en ik snap het nog ook. 15 jaar lang zonder problemen cashen en dán te horen krijgen van een journalist dat je geen recht hebt op dat geld, het moet niet gekker worden. Als ik 1 euro teveel zorgtoeslag ontvang dan weten ze me per slot van rekening een stuk sneller te vinden.

Waarom worden deze mensen niet standaard gecontroleerd om te weten of zij wel recht hebben op dat geld? Net zoals jij en ik? Is het bedrag daar niet groot genoeg voor? Het gaat hier mijns inziens niet om Sophie in 't Veld maar om dat hele verkankerde Europese systeem waar met geld gesmeten wordt zonder dat er ook maar één wenkbrauw gefronst mag worden. Er zit maar één ding op: tegen de EU stemmen op 23 mei!