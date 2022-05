Stond gisteren al in de Story, maar wij mochten vandaag pas naar de kapper dus vandaar dat wij u nu pas berichten over de nieuwste ontwikkelingen in de zaak rond het anonieme D66-blog waar kennelijk heel Den Haag het over heeft, maar niemand iets over durft te zeggen. De schrijfster van dat blog, waarin forse beschuldigingen worden gedaan aan de D66-top in het algemeen en aan Alexander Pechtold in het bijzonder, heeft namelijk met de Story gesproken.

Volgens het tijdschrift is de schrijfster "een vrouwelijk, voormalig D66-gemeenteraadslid". Uit haar blog bleek al eerder dat ze haar lidmaatschap van de partij heeft opgezegd en wij moesten meteen aan Anne Lok denken. Op zich staat nergens in het artikel expliciet dat het niet om Anne Lok gaat, maar aan de andere kant heeft Anne Lok in de Story al eerder hele andere dingen over Alexander Pechtold gezegd. Hoe dan ook, "een tweede voormalig D66-lid" bevestigt aan Story het bestaan van bangalijst in de partijtop (en dus niet de veel heftigere beschuldigingen). De blogster heeft daar nog een opvallend detail over: "Pechtold werd daar soms onzeker van, omdat hij dacht dat die partijgenoten beter presteerden. Zij waren ook aanzienlijk jonger en veel aantrekkelijker." (is wel zo, red.)

Verder heeft de Story netjes om wederhoor gevraagd, en gaf de partij sneller antwoord dan aan de Volkskrant. "In de blog wordt geschreven dat aangifte is gedaan bij de politie. Gelet op de aard en de ernst van de aantijgingen is dit de geëigende weg. Noch het bestuur van D66 noch Alexander Pechtold zijn echter bekend met een aangifte. Het behoeft geen betoog dat de in het blog gepubliceerde aantijgingen door ons als zeer ernstig worden gezien. Wij benadrukken met klem dat Alexander Pechtold de beschuldigingen aan zijn adres al gedurende enkele jaren ten stelligste ontkent. De overige insinuaties in de anonieme blog missen volgens betrokkenen eveneens iedere feitelijke grondslag. De partij neemt het hoog op dat (oud-)medewerkers via deze blog worden beschuldigd en gaat ervan uit dat media de ernstige beschuldigingen in deze blog niet lichtvaardig zullen overnemen." Dat laatste zullen wij zeker niet doen, al valt ons wel op dat het bestuur dus wel erkent dat beschuldigingen aan het adres van Pechtold al 'enkele jaren' bekend zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.