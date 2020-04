David Sassolo, "President of the European house of democracy (sic), representing (sic) the voices of 450 million (sic) EU citizens." Ah, ja. Dat parlement dat zelf geen wetsvoorstellen kan initiëren, en waar de Europese Commissie op deze 22 dossiers zoals ECB-beleid en bedrijfsbelasting onder de 'special legislative Consultation procedure' niet eens naar hoeft te luisteren. Het vertegenwoordigen van die 450 miljoen EU-burgers mag ook door de helft, de opkomst was vorig jaar slechts 50,6%. En dan was diens vorige voorzitter Antonio Tajani ook al een Italiaan het valt allemaal niet mee.

Maar goed, het lijkt er dus op het dat Europarlement zich voor het eerst sinds 10 september 1952* nuttig gaat maken door 1000 maaltijden per dag uit te delen aan "those in need, as well as to those working tirelessly in our hospitals." Da's weer eens wat anders dan Europarlementariërs die bijvoorbeeld vorig jaar augustus nog beserk gingen omdat de kantine-prijzen ietsjes stegen. Onderstaand een sfeerimpressie van het menu, hier foto's van hoe het er opgediend en wel uit ziet!