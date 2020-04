Ik hou van Italië, het is het grootste Openluchtmuseum ter wereld, ik hou van de Italiaanse keuken, ik hou van de Chianti en Barolo, ik kom er graag als toerist en draag op die manier met graagte bij aan de Italiaanse economie.

Maar ze moeten daar niet denken dat we in het noorden Gekke Henkie zijn. Ze hebben in het zuiden nog nooit hun financiële zaakjes op orde gehad, en ze moeten niet proberen de landen die dat wel hebben - in deze eeuw door flink te bezuinigen, de AOW leeftijd op te trekken, en de bevolkingen af te knijpen - voor hun tekorten te laten opdraaien middels 'eurobonds' of voorwaardeloos te graaien in de ESM.

En ja, Italië is hard getroffen door het coronavirus, en verdient daarom onze hulp en steun op medisch gebied. Maar Italië is niet het enige land dat getroffen wordt door het virus: WIJ ook. En wij moeten ons niet door de Italianen - en Spanjaarden en Fransen en Portugezen, die ook allemaal grote staatsschulden hebben en niet of nauwelijks hebben hervormd - een 'transferunie' in laten chanteren omdat we anders niet 'solidair' met ze zouden zijn in deze gezondheidscrisis. Die uiteraard ook een economische crisis gaat worden (of al is), maar ik zou die twee toch graag uit elkaar houden.

Indien het werkelijk heel slecht gaat met de Italiaanse economie, moet er maar eens serieus overwogen worden om ze uit de eurozone te zetten. Dat had natuurlijk ook met Griekenland moeten gebeuren. Ze voeren maar weer lekker de drachme en de lire in, die kunnen ze in dit soort situaties lekker devalueren en dan kunnen ze er weer een tijdje tegen. Zo deden ze dat vroeger ook altijd, en het werkte.

Maar nogmaals, géén blanco cheques naar landen die hebben bewezen geen begrotingsdiscipline te kunnen opbrengen.