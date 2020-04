The European Central Bank is ready to do everything in its power to ease market turmoil, a top executive said on Wednesday, as the bank stepped up purchases of Italian bonds to stem the biggest sell-off since the euro zone’s debt crisis. www.reuters.com/article/us-ecb-policy...

Leuk dit gepruttel, maar als de Europese Centrale Bank al deze Italiaanse schulden opkoopt, zijn we zonder Eurobond al voor de volle 100% de lul.

Voor de coronacrisis had Italië al een schuldratio van ruim 130% BBP. Nu gaan de schulden snel omhoog, en de economie snel naar beneden. De euronorm is 60%, daar zat Italie twee keer overheen, en dat wordt drie keer. Ze waren failliet en dat blijven ze.

Italië heeft een schuld van 2500 miljard euro, en dat loopt snel op. Ter vergelijking, Griekenland heeft "slechts" 323 miljard euro uitstaan. Alles afkopen en heel hard kiet of dubbel roepen, is een beetje dure hobby in Rome. Dit probleem is acht keer zo groot.

Het is ook debiel om met vrij verkeer van personen te verwachten dat de Italiaanse of Griekse jeugd dit gaat betalen. Die kunnen zonder problemen, zonder visa naar Noordelijke lidstaten trekken, voor een hoger loon en minder belastingdruk. Deze zuidelijke landen worden na een paar rondes austerity lege hulzen waar niemand meer investeert in de toekomst.

Deze weeffout in het EU denken hadden we twaalf jaar terug al, en het antwoord ontbreekt nog steeds. De EU eet het ene andere arme land na de andere, overlaad het met schulden, trekt al het talent eruit, en snapt daarna niet waarom de boel implodeert. Dit bedrijfsmodel is niet valide. De ECB en de euro dus ook niet.