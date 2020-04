Aangepaste versie

Omdat de EEG tot welvaart leidde, wilden steeds meer landen lid worden en op de een of andere manier is het helemaal uit de hand gelopen. Het economische handelspact werd een EU met voor de meeste aangesloten landen één munteenheid en een centraal bestuur dat zeer gevoelig is voor lobbyisten en druk vanuit de nationale regeringen van machtige landen. Op papier is het een unie van 26 landen maar er zijn er maar twee die de agenda bepalen: Frankrijk en Duitsland. Liefkozend de Euromotor genoemd of de Frans-Duitse tandem. In werkelijkheid is hier sprake van een verdeel-en-heers dictatuur en de rest mag tekenen bij het kruisje. Daarbij speelt Frankrijk als zuidelijk land een dubbelrol. Indien nodig, met name als de eigen economie hapert, vormt het land een blok met andere armlastige landen en kan het zo met recht ‘La pute de l’Europe’ genoemd worden.

Samen met landen als Italië, Spanje en Portugal, laat Frankrijk zich onderhouden door het hardwerkende noorden. De zwakke Franc hoeft niet meer te devalueren, zwakke banken worden door anderen overeind gehouden en waardeloos schuldenpapier wordt opgekocht. Omdat het bedelen chronisch is, ontbreekt de behoefte om te hervormen, zoals het noorden wél deed na de bankencrisis. Hoekstra, zegt Zuid-Europa, is een botterik en terwijl iedereen over de Hollandse zuinigheid klaagt, doet Parijs in alle stilte een greep in de kas bij de Belgische dochter BNP Paribas en eist er miljarden op.

Daarbij vindt chantage plaats: als wij omvallen, zijn jullie ook bankroet. Dus… onderhoud ons maar.

Dat zie je nu ook bij de coronacrisis. Het virus maakt nog dagelijks slachtoffers, zowel in Noord- als Zuid-Europa. Het noorden loopt alleen een week of twee achter. Daarom willen de zuidelijke landen NU al een greep in de kas doen, voordat het noorden te zeer in de problemen komt. Dit proletarisch shoppen in de EU-winkel wordt nu nog door Rutte en Hoekstra tegengehouden maar houden ze hun ruggen recht of breken ze, zodra Merkel heeft ingestemd?

De coronacrisis heeft nog iets anders blootgelegd. De EU is als puntje bij paaltje komt, geen eenheid maar elk land neemt zijn eigen maatregelen. Alle landen zijn uiteindelijk lid geworden uit eigenbelang en dat blijkt nu maar al te duidelijk.

Met het virus kreeg onze economie een enorme mokerslag waardoor alles platligt en de verliezen op de beurzen torenhoog opliepen. De productie ligt stil en zolang de schappen in de supermarkten vol liggen, blijft het controleerbaar. Ook de lonen worden doorbetaald: de overheid staat garant. Maar deze crisis zal langer aanhouden… De overheden raken door hun geld heen en de schappen in de supermarkten zullen uiteindelijk ook leeg raken. Er wordt straks niet of veel minder geoogst. In Zuid-Europa rotten de aardbeien op de velden, de asperges volgen en daarna de rest. Schaarste kan gekke dingen doen met mensen. De hele Syrische burgeroorlog is veroorzaakt door waterschaarste, een land waarvan de hoofdstad verwijst naar waterbronnen, die door de droogte niet konden leveren. We mogen onze landbouwers dankbaar zijn dat Nederland zoveel produceerde en Nederland zelfs het tweede exportland is van landbouwproducten, na de VS. Onze schappen met verse producten zullen het laatst leegraken. Elders wordt er dan misschien al geplunderd... Daarom worden er in de VS nu ineens zoveel wapens verkocht, niet om op het virus te schieten zoals ze ons bij de NOS willen doen geloven.

Italiaanse politici zijn vooral lobbyisten en verdienen naast hun riante salarissen aardig wat bij. Italië heeft ook een enorme zwarte markt, net als Griekenland. Financieel is er niets op orde, gemaakte afspraken worden niet nagekomen, begrotingsregels worden aan de Italiaanse laars gelapt.

Toen Griekenland dreigde om te vallen zei Rutte dapper: geen cent naar de Grieken. Griekenland werd gered. Dat kon omdat Griekenland een klein land is en de andere lidstaten ook kónden helpen, hoewel ze in zwaar weer verkeerden. Destijds werd er gezegd: gelukkig dat het niet om Italië gaat, dat was onmogelijk geweest.

Nu zit iedereen in hetzelfde schuitje, (Titanic) en wordt er van o.a. Nederland geëist dat het Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk overeind houdt. Als het niet zo verschrikkelijk was, zou je denken aan een 1 april grap.

Eigenlijk durf ik hier te schrijven wat politici nooit zullen doen maar misschien wel denken: de EMU en de EU sterven een coronadood. Hier en daar zal er geplunderd worden en in sommige ontwikkelingslanden zullen burgeroorlogen uitbreken. Dat was in het verleden zo, dat gaat weer gebeuren.

Oh, en wat zullen ze in het VK blij zijn straks…