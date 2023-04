Nieuwe traditie! Even terug in Nederland, dus even tafelen met Lieuwma

Ditmaal in tegenstelling tot zitting 1 en 2 even geen improv, maar twee vooraf bepaalde thema's: klimaat en gender. Onderstaand een samenvatting van wat aantekeningen bij de klimaatkwestie door ook maar een simpele boerenjongen [m'n opa had een ananasgrondje in centraal-zuid Sri Lanka] die nooit zal beweren de datawetenschap te begrijpen:



- Het klimaat is het resultaat van elke denkbare variabele op een planeet met een diameter van bijna 13.000 kilometer, van een vloeibare aardkern die we maar zeer beperkt begrijpen tot aan een aardkorst waar nooit dieper in geboord is dan 12 kilometer of een oceaanbodem bezocht is voorbij de 11 kilometer. Die toestand draait met al z'n flora, fauna en industrie in een mild fluctuerende baan rond een zon die we nog minder goed begrijpen dan onze eigen aardkern. Maar de klimaatwetenschap weet alle denkbare variabelen van de aardkern tot aan de zon vervolgens wel te reduceren tot een enkelvoudige CO2-draaiknop, terwijl er niet 1 computermodel bestaat dat de koers van 1 aandeel op 1 beurs correct kan voorspellen. Hoe doen ze dat toch!

- Nog even los van of de klimaatwetenschappelijke consensus klopt of niet, die wetenschappers vervullen wel dezelfde rol als de schriftgeleerden en priesters tijdens de middeleeuwen: zij interpreteren, vertalen en verkondigen een taal die de bevolking zelf niet kan lezen - destijds latijn, nu de data. Het is niet dezelfde materie, maar wel eenzelfde mechaniek.

- Bijna elke cultuur ter wereld heeft of had een eigen zondvloedmythe, het is een van de oudste en meeste universele motieven ter wereld. Mensen zijn dus bijna hard wired om extreem ontvankelijk te zijn voor het zondvloedmotief dat neerkomt op: de eigen zonden leiden tot een vloed. Dat betekent dat zelfs als alle alarmisten 100% gelijk blijken te hebben, dit alsnog ook de archetypische zondvloedmythe is die door hen spreekt. En je schaamt je bijna door het te zeggen, maar wetenschappers zijn uiteindelijk ook maar mensen hè.

- De mens is een causale aap en de reden dat we bovenaan de voedselketen elke week zoom-vergaderingen hebben is dat we constant zoeken naar causale verbanden of op z'n minst correlatie. Heel leuk allemaal, maar dat betekent dus ook dat we in principe heel slecht om kunnen gaan met een gebrek aan causaliteit of correlatie en het accepteren van emergentie en willekeur.

- Elk mens draagt een onbestemde Wil tot Ontroering in zich. We willen - zeker als generatie van na de grote verhalen - nu eenmaal geraakt, vervoerd en betrokken zijn. En het klimaatthema biedt, supergeleid door de ontvankelijkheid voor het zondvloedmotief, een maatschappelijk beloonde taal en thematiek voor het bevredigen van die Wil tot Ontroering.



- De klimaatpsychologen van Stichting Klimaatpsychologie zijn patiënten cliënten die het gesticht overgenomen hebben, sluiten cliënten op in hun pathologie, praten je een schuldgevoel aan als je er niet aan lijdt en bieden activisme als enige uitweg.

Transgender & Co

- Een probleem met de transgenderkwestie is dat zowel de persoon in kwestie als hun omgeving niet weet waar een soeverein verlangen naar transitie ophoudt en waar ideologie en mode het overnemen. Dat betekent dat je dus eigenlijk nooit weet wie je tegemoet komt of accommodeert: een soeverein individu, of een ideologie?

- Het is een klinisch taboe het volgende te suggereren: is genderdysforie voor sommigen niet juist een symptoom van, of een maatschappelijk beloond copingmechanisme voor een onderliggende, primaire vorm van psychologisch leed? En daarmee dus helemaal niet de 'aandoening' die verholpen of zo gretig geaccommodeerd moet worden?

Anekdotisch voorbeeldjes hoor, maar in die NOS-repo over twee (2) trans-tieners bleek heel terloops dat er (1) direct uit de jeugdzorg kwam. Hetzelfde geldt voor Amsterdammer van het Jaar Jason Bhugwandass (24), en laten we ook niet doen alsof de vader van Frédérique Paul Brink niet drie vonnissen en een lopende zaak aan z'n broek had.

- De beweging heeft een geloofsgetuigenis: "Trans Women Are Women". Daarmee bedoelen ze letterlijk dat er *geen verschil* is tussen biologische vrouwen en biologische mannen die zich identificeren als vrouw. Dat heeft als linguistisch gevolg dat het woord 'vrouwen' niet meer volstaat als je specifiek biologische vrouwen bedoelt, die vervolgens dus aangeduid moeten worden als "mensen een baarmoederhals", "mensen met clitorissen", "mensen die menstrueren" enz.



Het is een beetje een stretch, maar toch voelt het zo: De geloofsgetuigenis "Trans Women Are Women" is een gecorrumpeerd stukje code dat wordt ingebracht om het blanke, heteroseksuele patriarchaat hun linguïstische en daarmee feitelijke oriëntatievermogen te ontnemen. Want de uiteindelijke consequentie van dit sofisme is dat taal an sich nutteloos wordt, en ja, dat oorlog vrede, en slavernij vrijheid is.

Nou, dat was 'em wel weer. Tot de herfst!