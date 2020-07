Man (generic, male)

Human (Generic, male, female)

Woman (derived term. Wombe-Man (female-human)

Dude (informal title, origin male, contains Human, archaic f.form ¨dudette¨ )

Guy (see Gall)

Gall ( in the end of the day, it is what it is)

Gender: Neem notie van Humans allen te bevatten. Individue te erkennen als persoon.

Afwijkingen van standaardindelingsvormen kunnen zowel uitsluitend fysieke oorzaken hebben alswel psycho-sociale of psychiatrische, en al dan niet in combinaties optreden.

Een reedt met haar = altijd -1

Aanhangend of inwendig gereedschap maakt een keuze aannemelijk of logisch.

De voorkeur in personen met wie daar in volwassenheid mee te adulteren heet verwarrend genoeg OOk -sueel.

Maar staat compleet los van de ¨ thuis in lichaam met gereedschap¨ ervaring van persoon.

Belevenis van de persoon zich al dan niet in een mogelijk keuzevakje thuis te voelen is aan de persoon. Transuelen hangen vaak het 2 keuzemodel aan, willen duidelijk naar de andere kant en hebben de minst lichtvoetige weg te begaan.

Met hakken in zand awkward snorvrouw een meneer noemen is niet aardig.

De eerlijk vergisser direct luidjankend uitmaken voor cis-gendrische patriarchale haatkwast

helpt niet om begrip te kweken.

Westers model is dimorfisme, of was het bi? Keuze uit 2

Thai, 3 keuzemenu

Japans, zoals de Thai, of 4 als de tentacùtu-sueru erkend is

Indonesië, de Boegie (die boten bouwen) kennen 5 genders

(vul ze maar in qua bouw, gedrag en voorkeur)

Een verdeling van rollen is niet slecht, een starre onwillige houding wel.

Sociale ontwrichting forceren draagt niet bij. Op basis van ¨ieder draagt bij waar persoon goed in is¨ overleg voeren lost zaken op.

Soms moet een kapitein sokken stoppen, maar nooit wanneer het schip dreigt neer te storten.

Alle Humans aan boord, (pronouns: matroos, jij, die daar, ´s) en niemand laten drenkellen.

Het is kort door de bocht maar we kunnen het. "No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn"

LZVE