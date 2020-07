Wat is er aan de hand daar op misschien wel de beste webredactie van Nederland? Waarom tikt een stagiaire daar zonder énige kritische noot de opvattingen van een stel "voorlichters" activisten over om het vervolgens een nieuwsartikel te noemen?

Eerst komt GroenLinks-raadslid en "Trans activist" @Sophie Schers aan het woord: "Wij zien dat de anti-transgenderbeweging, waar J.K. van wordt beschuldigd bij te horen, steeds luider wordt en steeds meer gehoor krijgt bij rechtse en religieuze politiek. Deze beweging zien we ook in ons land (...)." Vervolgens schrijft de RTL-redacteur: "Schers legt uit dat met de anti-transgenderpolitiek als het ware het bestaansrecht van transgender personen in twijfel wordt getrokken."

1 probleempje, ze legt helemaal nergens uit dat Rowlings standpunten 'als het ware het bestaansrecht van transgenderpersonen in twijfel trekken'. Weet u waarom niet? Omdat het niet waar is. Rowlings standpunt dat mensen die menstrueren biologisch vrouwen zijn ondermijnt in daadwerkelijk niets het bestaansrecht van transgenderpersonen.

Vervolgens is 'non-binaire voorlichter' Bo aan de beurt. "Als bekende mensen met een platform, zoals J.K. Rowling, zulke uitspraken doen, gaan meer mensen daar geluid aan geven. Ik word daar boos van. Het doet pijn en trekt het bloed onder mijn nagels vandaan. Want er zijn mensen die haar geloven en daardoor kan ik niet prettig over straat."

Gast - en dit zeggen we juist omdat we je als gelijke zien en we je dus als zodanig aanspreken - LUL nou niet zo slap man. Het is gewoonweg niet waar dat jij door J.K. Rowlings opvatting dat er zoiets bestaat als biologisch geslacht niet prettig over straat kan. En dat weet je echt wel. Ook weet je echt wel dat als het op straat onprettig wordt voor transgenders, uit welke hoek het gevaar dan waarschijnlijk komt. Maar ja, dat is natuurlijk in weerspraak met de intersectionele hiërarchie, waarin enkel de blanke heteroman kan onderdrukken.

Nog meer van Bo's ondraaglijke leed: "Soms voel ik me meer femme en dan draag ik een rok en make-up. Als ik dan naar het mannentoilet ga, krijg ik opmerkingen naar m'n hoofd. Maar als ik naar het vrouwentoilet ga krijg ik te horen dat ik in het verkeerde toilet ben. Dan moet ik naar een genderneutraal toilet, dat is vaak het invalidentoilet. En dat terwijl ik niet invalide ben."

RTL Nieuws danst zelfs gewillig mee in de voornaamwoord-circus. "Want opmerkingen zoals Emma die ook al kreeg, zorgen ervoor dat Bo het gevoel krijgt, dat hen (zoals non-binaire mensen willen worden aangeduid) niet veilig over straat kan gaan."

Het allergrootste probleem van transactivisten is misschien wel dat ze hun individuele beleving van gender en seksualiteit veel interessanter achten dan het daadwerkelijk is. En het tragische is dat die narcistische neiging door het intersectionalisme wordt gecultiveerd en ge-weaponized om de beschaving te ondermijnen waarin juist ook deze mensen zichzelf kunnen zijn.