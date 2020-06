Voordat u verder leest, volg Brets YouTube-kanaal omdat zijn (bijna) dagelijkse Dark Horse podcast met vrouwlief @Heather Heying tot de meest verhelderende vraaggesprekken van dit moment horen. En doe dan meteen even hetzelfde met zijn broer Eric, hier op YouTube, hier op Twitter, en hier op Insta, waar hij live wandelingen doet met inbellende volgers. Maar goed, bovenstaand dus het meest toegankelijke én informatieve gesprek tot nu toe over de tweefrontenoorlog die het intersectionalisme, het postmodernisme, cultuurmarxisme en critical theory - wat inmiddels allemaal ongeveer dezelfde dingen zijn - nu in de hoogste versnelling tegen de Westerse beschaving voeren.

En nogmaals, dat zeggen wij niet alleen hè. Dat zegt de officiële organisatie Black Lives Matter zelf: "We’re guided by a commitment to dismantle imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (...)."

Waar het op neer komt: dit gedachtegoed ziet de blanke heteroman als universele onderdrukker en bestrijdt deze door de Westerse abstracte denkwereld te zuiveren van alle concepten die bijdragen aan het voortzetten en in stand houden van beschaving. Daarom heten vrouwen bijvoorbeeld niet langer vrouwen, maar "people who menstruate". Daarom wordt er een sluipmoordenaars-oorlog gevoerd tegen science itself onder #ShutDownStem en @ShutDownScience omdat feiten en wetenschap inherent racistisch zouden zijn.

En dit alles net zolang tot de Westerse abstracte denkwereld zó verlamd en ontzield is dat we niet langer het spirituele kapitaal hebben de barbaren binnen en aan de poorten het hoofd te bieden, en zij de kinetische strijd beslechten. Dat laatste zegt Bret niet zozeer, maar zelfs als het niet klopt, is het nog steeds wel waar.

Maar, los van al het bovenstaande, geeft Bret tegelijkertijd ook de meest invoelbare en aannemelijke analyses over hoe het Amerikaanse systeem ook weer wel degelijk tegen de Afro-Amerikaanse gemeenschap gerigged is. Van het breken van hun oorspronkelijke cultuur tijdens de slavernij, tot red lining, tot hoe het opsluiten van veel mannen uit een gemeenschap leidt tot alleenstaande moeders omdat de overgebleven mannen teveel keus hebben. In zijn woorden: "A dishonest conversation about race in America is preventing us from having an honest conversation about race in America." En ja, we kennen de cijfers over criminaliteit.

Na de breek het bindende drieluikje over Brets (verloren) strijd tegen de intersectionele geestesziekte op Evergreen State College, wat toch wel geldt als het allerbeste kijkmateriaal voor wie echt wil begrijpen waar we nu eigenlijk mee te maken hebben.

