Het is een soort van sekte, net zo knettergek als hun tegenstanders te weten de mensen die gewoon ontkennen dat alles SNAFU is.

Ik heb overigens mijn hele leven al een pesthekel gehad aan die new-age figuurtjes met dat halflange grijze haar en hun rare geloof en gedrag. Ik had niet verwacht dat zeg maar de "anti-fascisten" van toen de nieuwe fascisten zouden worden. Dat volk is erger dan erg.

Aan de andere kant kan ik de tegenpartij ook niet waarderen. Wat is het? Ben je te dom om te snappen dat er iets goed mis is? Ben je te bang om te snappen dat er iets goed mis is? Ben je te oud om je te herinneren dat dit, waar we nu in zitten abnormaal is voor wat betreft alle maatstaven?

Ik geef overigens geen fuck om het klimaat, ik ben alleen van mening dat we onze leefomgeving wat beter moeten behandelen dan we nu doen. Het is namelijk al te laat. Misschien, heel misschien zo'n 50 jaar geleden toen mensen zeiden "dit gaat niet best met het klimaat", misschien toen hadden we nog iets kunnen veranderen.

En nee, begin niet met mij over zure regen, dat was een heel ander probleem. Wel opgelost, dat wel maar heel ander probleem.