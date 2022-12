Het is gekomen niet door de Flower Power maar door de Flower Power periode begin jaren '70 na Woodstock. Het was toen allemaal: "Ik maak zelf wel uit wat goed voor me is". Daaruit is in 1979 de Baas in Eigen Buik beweging uit voortgekomen. We lieten ons niet meer voorschrijven door meneer pastoor van de kerk of de vakbond hoe we moesten leven. Seks voor het huwelijk en samenwonen werd het nieuwe normaal.

Ik ben thuis streng katholiek opgevoed, elke zondag naar de kerk. Vanaf dat ik op kamers ging wonen in 1970 ben ik bijna nooit meer naar de kerk gegaan. Maar ik zei dat niet tegen m'n ouders. Vanaf 1973 ging ik samenwonen maar dat moest stiekem zelfs voor m'n oudere zussen. Die waren in 1969 nog echt als maagd het huwelijk ingegaan. Ik zou anders nog uit de famikie zijn verstoten. In 1974 ondervragen ze me nog over de condooms die onder de mat van m'n auto gevonden waren. Later ontkenden ze dat.

Op de hbs stond wel een hoofdstuk over de evolutietheorie in het biologieboek, maar we kregen daar geen les in. Ik omarmde in 1977 de tv-serie Life on Earth van David Attenborough waarin alle leven op aarde zo mooi in beeld werd gebracht en de evolutietheorie. In 1982 zei ik nog tegen een oude tante dat we elke zondag naar de kerk gingen om haar toorn maar te ontlopen.

De oude generatie die nog gelovig was is nu uitgestorven. Daarom loopt de kerk leeg. 1700 kerkgebouwen dicht in 10 jaar = 3 per week!

Ik geloof niet in God maar dat alles uit zichzelf is ontstaan. En dat beginpunt vinden ze nog wel een verklaring voor. Maar door de religie waren de mensen wel netter oogevoed en gingen christelijker met elkaar om. Maar nu de religie uit de samenleving verdwijnt krijg je er veel rotzooi voor terug. Om maar wat te noemen:

Oma wordt ziek en kan de druk niet meer aan om de kleinkinderen paar dagen per week naar school te brengen. Dokter zegt niet meer doen voorlopig. Dochter wordt bois en komt voor straf niet meer op kerstavond.

Vrouwen pakken twee kinderen en gaan dan scheiden, zoon moet haar uitkopen met extra hypotheek, zij heeft dan lekker centen maar nog nooit gewerkt. Staat ingeschreven bij de gemeente voor een andere woning maar weigert wat ze krijgt aangeboden. Dus wel scheiden maar niet uit huis gaan en lekker veel veld hebben. Dat wordt de nieuwe normaal.

Of zoonlief gaat damenwonen, heeft een kind maar relatie gaat stuk. Volgende vriendin weer een kind maar relatie gaat stuk. En nu weer een nieuwe vriendin en weer een kind. Gezellige boel wordt het.



Volgens mij heeft de Flowr Power dit niet bedoeld met: "Ik maak zelf wel uit wat goed voor me is". Een vrouw met twee kinderen heeft meer macht dan de koningin van Engeland. Kijk maar naar Meghan Markle.