Joanna Macy, mijn hemel, als dat het soort van filosoof is waar het Humanistisch verbond zich mee associeert, dan zie ik het bijzonder somber in.

www.youtube.com/watch?v=14dbM93FALE

De klimaatactivisten zijn allemaal Shambhala Warriors die strijden tegen de 'barbarians' die de wereld aan het vernietigen zijn. 'The Kingdom of Shanhala' dient geïnstalleerd te worden in plaats van het barbaarse regime. 'Great courage' is vereist. 'moral courage' en 'physical courage', 'to dismantle the weapons of the barbarians'.

Dit is het verhaal van Greta Thunberg die het systeem omver wil werpen, maar ook het verhaal van BLM, van Critical Theory, van Woke, dit is waar Boeddhistisch geleuter en Deep Ecology samenkomt met neo-Marxisme.

Hier, op latere leeftijd, vertelt ze nog steeds hetzelfde verhaaltje, tot in detail.

www.youtube.com/watch?v=z6TM8g2YNDo

En haar jonge toehoorder valt bijna in katzwijm, want, o, hoe diep is haar wijsheid.

Ze heeft het weer over die 'great courage', maar we weten inmiddels dat die moed er gewoon niet is, want iedereen die strijdt is a priori een slachtoffer en zwelgt in zijn eigen zwakheden. Sterk zijn en werkelijk strijdbaar zijn, daar moet je niet meer om vragen, want zwakte is de norm, zwakte, slachtofferschap is de nieuwe sterkte. En het Humanistisch Verbond gaat erin mee, volledig.

Ja, er is 'great courage' nodig om de problemen het hoofd te bieden, maar die zal niet komen van de sneeuwvlokjes. "Moral courage' en 'physical courage', zo orakelt Macy, zijn gebouwd op 'compassion' en 'understanding', maar laten dat nou net twee zaken zijn die je bij the Woke niet tegenkomt. Daar vind je enkel haat en domheid.

Die strijd, als die al gestreden gaat worden, zal er eentje zijn die niet door die klimaatdrammers gestreden gaat worden, en, zo vrees ik, ook zonder het Humanistisch verbond.