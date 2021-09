Wat weet-ie veel hè. Bovenstaand zijn slechts twee minuten en 20 seconden van zijne hoogheids gehele speech. Gelukkige hebben we het volledige transcript nog. Gaat over Fit for 55 en dat verwijst niet naar Frans' gemiste streefgewicht van vijf jaar geleden. Waar de speech op neerkomt: rond 2050 moet heel Europa CO2-neutraal zijn, dat wordt heel erg duur maar we gaan "the age-old political instrument of redistribution" Europabreed inzetten om te garanderen dat die kosten zelfs in Zuid-Europa door ONZE tanende middenstand worden gedragen. Onderstaand een paar van de meest Timmermansiaanse geschenken aan zijn drie toehoorders.

"“Time is out of joint O cursed spite, that ever I was born to set it right.” This is a quote from Hamlet that keeps coming back to me in this whole process of finding solutions to what is an existential threat to humanity. (...) Because if we fail to act now, and I mean immediately, then our children will never forgive us because things will get out of hand. That is the essence of the IPCC report that if we don't act now tipping points will be reached quite soon. And one might even fear sooner than even the IPCC report describes. So we have no choice: We have to act!"

Best wel belangrijke noot: dat stond dus absoluut helemaal niet in het IPCC-rapport, maar het is wel wat alle media en vooral Nieuwsuur ervan maakte.

"But we have to be very clear on one thing: whatever measure you take, all these measures have a price effect and the art of politics will be to ensure that the price effect does not affect the most vulnerable and that we use the age-old political instrument of redistribution to make sure that the burden is evenly spread in society. (...) The one thing we cannot afford is for the social side to be opposed to the climate side. I see this threat very clearly now that we have a discussion about the price hike in the energy sector."

Nou Jan Modaal, dat wordt lappen en ohja succes met die warmtepomp.

"So my offer to Parliament and Council: Let's look at the Fit for 55 package in its total. (...) In a way that assures fair burden sharing across society, across Member States between regions , that is I think the ultimate goal of what we should do now."

Nou, u was al bekend met de transferunie. Maar Frans introduceert hier dus even terloops de energietransitie-unie, waarbij ONZE tanende middenstand opdraait voor de CO2-neutralisering in Zuid-Europa.

"Because I believe, and I want to conclude on this, I believe we can still fix it."

