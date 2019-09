Warmtepompen. Het antwoord van De Klimaattafel op een Gasloze Samenleving. Gigantisch gepromoot door een lobbyconglomeraat van energiebedrijven en VVD66. Iedereen van de CV-ketel en gasfornuis af, en we leven nog lang, warm en gelukkig, samen met de ijsbeertjes en de gletsjers. Maar die warmtepompkrengen verwarmen helemaal niet, zijn twee keer zo duur, besparen geen jota, en wie klachten heeft kan in de plomp zakken. Aldus het consumentenprogramma TROSRADAR op de NPO gisteravond. Wisten we al. Oud Nieuws. Told you so. Maar blijf vooral lekker luisteren naar de mooiweer-praatjes van Gerrit Hiemstra cum suis. Kloven wij nog een kuubje oudhollandsch kachelhout.