Nu al HET multimediale hoogtepunt van 2022, en dan moet [Spartacus bellen voor een passende online culturele referentie, red.] nog komen. Spartacus, bekend van GeenStijl, www.geenstijl.nl en de langste video ever ooit die internationaal viral ging, is te gast bij Zomergeesten van Michiel Lieuwma. Dat was twee weken geleden al een vrij briljante talkshow, maar met Timon Dias als gast kan het uiteraard alleen nog maar beter worden. Smijt dus uw NPO-televee uit het raam, pak uw aantekeningenboekje erbij bereid u voor op drie uur lang ongeëvenaarde duiding van de gevoelde richting van de tijd, Jungiaanse dualiteit, Henk Krol, de condition humaine in het algemeen en individuatie [toch eens aan Spartacus vragen wat dat betekent, red.] in het bijzonder. Met goede grappen. We kijken.