He maar dat is een goed idee. Omdat je zo gefrustreerd bent over de uitvoering van VPRO's Zomergasten, gewoon zelf een programma maken. Dat zouden meer mensen moeten doen. Michiel Lieuwma (kent u als ex-Snijtafelknakker, of u kent hem niet, of u kent hem ergens anders van omdat u een culturele snob bent, of toevallig) doet het gewoon. Zes zomeravonden lang programmeert hij een drie uur durende YouTube-show recht tegenover het bekendste tv-programma voor mensen die niet van televisie houden. Wij verheugen ons vooral op de aflevering van 21 augustus, maar die van vanavond is ook een aanrader. Echt waar. Wij hebben 'm al gezien namelijk. Stefano Keizers is te gast en het blijkt maar weer eens dat goede vragen zomaar kunnen leiden tot een goed gesprek, waarin u op een verrassende manier wordt verrast. Bindende tip derhalve, zeker omdat op de NPO (1, 2, 3, geen idee, geen zin om op te zoeken, red.) nu die verschrikkelijke Derk Sauer is.

