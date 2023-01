Sorry voor de derde persoonsvorm in de kop het kon even niet anders

Soms heb je een keer een leuk afspraakje in de zomer, hoor je nooit meer wat, maar word je twee seizoenen later toch ineens uitgenodigd voor een tweede date. Zeg dan maar eens nee! Ditmaal keurig anderhalf uur in plaats van drie uur, met gewoon de gebruikelijke kroegpraat. Is nihilisme zonder verbittering wel nihilisme? De performatieve en perverse dimensies van liefdadigheid. Hoe vervelend 'bewegingen' zijn en hoe verarmend saamhorigheid werkt in een bipolair opinieklimaat waar opvattingen-à-la-carte verdwijnen. Over hoe het na twee jaar conceptueel marineren in Perennial philosophy pas heel recent door een 9 jaar oud filmpje van Rupert Spira tot een daadwerkelijk ervaren inzicht kwam dat de persoon en alle 'pijn van persoonsschap' niet door de persoon zelf, maar door bewustzijn ervaren wordt. Hoe dat me - nadat therapie, gerichte cursussen, het microdoseren van psilocybine en legio andere aanvliegroutes nagenoeg niets uithaalde - eindelijk verloste van een zeer ontwrichtend psychisch mankement.

En in het verlengde daarvan ook kort over het eigen therapeutische drietraps-raamwerk dat ik de afgelopen twee jaar ontwikkelde en de online therapiepraktijk die ik onlangs opende. Mocht dat u ook maar in de verste verte interesseren, zie dan de website of het onderstaande draadje. Enfin, GeenStijl heeft tegenwoordig een huistherapeut. Krijg het maar uitgelegd.

Meer prachtige afleveringen van Michiel met Herman Brusselmans en Martin Koolhoven, na de breek!

Draadje over het therapeutische drietraps-raamwerk

Het betreffende fragmentje van Rupert Spira

Michiel en Herman Brusselmans

Michiel en Martin Koolhoven