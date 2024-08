Dus gewoon even kroegpraat alsof de meisjes kijken. Over de drie abstractieniveaus waarop psychologisch leed plaats lijkt te vinden, hoe doordrenkt van therapeutische thematiek onze gemiddelde taal al is, hoe de kwaliteit van een therapeutische relatie de beste voorspeller is van het verloop, wat het verschil is tussen een therapeut en een goede vriend met mensenkennis, en welke thema's er zoal langskomen in de praktijk. Kortom, dan maak je maar zin!