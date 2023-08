Vroeger kwam u of uw pa of uw opa z'n bed uit voor de knokpartijen van Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, of hell, misschien wel Roberto Durán. Tegenwoordig lopen de zwaargewichten extreem te MIETEN: we krijgen niet meer dan één superfight per jaar, als we die al krijgen. Nu weer knokt de allerbeste (Tyson Fury) tot teleurstelling van alles en iedereen tegen een of andere MMA-dwaas, is Usyk vs. Dubois niet meer dan een potentiële verwoester van de gevechten die we echt zouden willen zien en zou bodybuilder Joshua matten met Whyte, maar die laatste is vandaag betrapt op dope, waardoor het gedroomde gevecht van Joshua tegen Wilder ook wel niet door zal gaan. Blijft over de gevechten in lagere gewichtsklassen, wel enorm de moeite waard, zoals onlangs Crawford vs. Spence en de fenomenale Inoue vs. Fulton.

Blijft nog meer over, showgevechten als vannacht: Jake Paul tegen Nate Diaz. Het Joepietjoepende huismannetje van Jutta Leerdam tegen die krankzinnig maffe knokmachine uit de UFC. Of, hoe Spartacus 'm noemt, 'onze favoriete cholo ter wereld en de eerste UFC-vechter die een schier onverslaanbare Conor McGregor versloeg'. Spartacus: "Nate Diaz staat bekend om z'n (onderstaande) vreemde boksstijl: handen laag, altijd maximaal rond de 60% kracht, ogenschijnlijk (maar die schijn bedriegt) lange en zelfs trage bewegingen, maar ze blijven maar komen. Dat in combinatie met een van de beste cardio's van de hele sport waardoor hij vaak pas in de derde of vijfde ronde echt gas geeft, maakt het heus wel weer de moeite waard." Jake Paul is naar eigen zeggen een prima bokser (mwoah) maar zijn eerste echte test (tegen de lachwekkende Tommy Fury) ging verloren. Nate Diaz boksend is toch een soort Ben Askren, maar dan tien keer zo debiel. En dat gaat dus knokken, voor het oog van miljoenen Amerikanen, maar ook voor Nederlanders die daar zin in hebben. Betalen bij DAZN of goed zoeken. Ringwalks rond 03.00 uur Nederlandse tijd. Stijlloze voorspelling: TKO voor Paul in 6.

