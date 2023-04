Oprecht mooie woorden over Jutta vanaf 7:58

Nate Diaz, een UFC-publiekslieveling die de eerste was die Conor McGregor versloeg en op 10 september 2022 roemrijk met pensioen ging met een guillotine choke van een andere publiekslieveling Tony Ferguson. (Goddank bleef hem te elfder ure een laatste wedstrijd tegen weerwolf Khamzat Chimaev bespaard, want dat had niet goed afgelopen.) Maar goed, zoals het oud UFC-sterren op leeftijd betaamt is het tijd voor de Jake Paul pensioensbonus. Want dat is nu eenmaal wat de GELIEFDE van Jutta Leerdam doet; zijn bekendheid en zeer gedegen amateurboksers-vaardigheden omzetten in miljoenen-wedstrijden tegen voormalige MMA-kampioenen.

En daar hebben we dan toch wel zin in. Want Nate Diaz staat bekend om z'n (onderstaande) vreemde boksstijl: handen laag, altijd maximaal rond de 60% kracht, ogenschijnlijk (maar die schijn bedriegt) lange en zelfs trage bewegingen, maar ze blijven maar komen. Dat in combinatie met een van de beste cardio's van de hele sport waardoor hij vaak pas in de derde of vijfde ronde echt gas geeft, maakt het heus wel weer de moeite waard. Het blijft entertainment hè, til er niet te zwaar aan.

De Trailer

Die vreemde, traag-ogende, handen laag-boksstijl van Diaz blijft fantastisch

Nog altijd de hardste MMA-foto ooit. Diaz na z'n submission van Conor McGregor

(Nate bloedt altijd rond wenkbrauwen want veel teveel littekenweefsel)

