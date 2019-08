Talloze mailtjes van trouwe lezers of we in godsnaam een keer wat meer aandacht aan herensport UFC wilden besteden omdat het overduidelijk de toekomst is, dus wie zijn wij dan.

Nate Diaz, onze favoriete cholo ter wereld en de eerste UFC-vechter die een schier onverslaanbare Conor McGregor versloeg. En dan niet op punten, maar per submission (rear naked choke). In de eerste ronde werd hij eigenlijk compleet weggetikt, maar aangezien het een levenslange triatleet is had hij in ronde twee genoeg gas over om het tij te keren. De rematch op 20 augustus 2016 verloor hij, maar op punten, en Conor was degene die het stadion op krukken moest verlaten. Dat alles was drie (!) jaar geleden en hij had de octagon sindsdien niet meer van binnen gezien. Tot z'n comeback gisteravond tegen 'highlight reel fighter' Anthony 'Showtime' Pettis, die zijn vorige gevecht geheel onverwacht met een hoog-cinematische superman punch KO tegen favoriet Stephen Thompson besliste.

Maar goed, gister dus z'n herintrede en het was er weer een voor de boeken. Hij gaf zelf aan dat 5 rondes van 5 minuten (als triatleet) echt zijn domein is, en nu dus iets teveel gas gaf in het begin, omdat dit gevecht maar drie rondes was. Alsnog leidde het tot een unanieme beslissing van de drie juryleden en het was duidelijk dat als Pettis nog twee minuten, laat staan nog twee rondes verder had gemoeten, het zou eindigen in een (T)KO of submission. Highlights voorzien van commentaar door Nate zelf bovenstaand, hele gevecht (helaas met gare YT-algoritme scrambler) onderstaand. Na de breek z'n post-fight interview met Joe Rogan waarin hij back yard OG Jorge Masvidal, bekend van de moord per vliegende knie op Ben Askren, uitnodigt voor het volgende gevecht. Twee stoïcijnse cholo's, little talk, all walk, de fans willen dit. En Stipe Miocics textbook KO in ronde 4 tijdens zijn rematch tegen Daniel Cormier (de vorige verloor hij zelf op KO) waarmee hij zijn zwaargewichttitel herwon, natuurlijk ook.

Stipe KO't Cormier in ronde 4