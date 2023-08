Het zou je sieren Mosterd als je je eens verdiept in wat TBS nu eigenlijk is en doet. Dan zal je er achter komen dat het een niet onfeilbaar systeem is dat eigenlijk behoorlijk goede resultaten behaalt.

Je kan er voor kiezen om TBS af te schaffen en iemand gevangen te zetten na een veroordeling. Dat doen wel meer westerse landen. Het is een keuze. Bij gevangenisstraf moet je je wel realiseren dat daar echt niemand beter wordt indien er ook een psychiatrische stoornis speelt. Zo’n straf is eindig en na afloop staat de veroordeelde weer op straat. Is die knetter, dan kan je herhaling vast in de agenda zetten.

TBS zorgt voor goede behandelingen waar de uitkomst op lange termijn echter niet altijd duidelijk zijn. Het terugval percentage wordt echter veel lager en dat is fijn wanneer iemand weer los wordt gelaten. Is de crimineel gek, dan liever ook TBS er bij, de kans op herhaling neemt af. Het gaat zeker mis en je mag je ook afvragen of het werk goed gedaan is. Een in de fout gaande TBS’er is echter groot nieuws. Alles wat goed gaat is dat niet, dus hoezo is TBS dan een waardeloos systeem?

Nuance is wel dat bv terugval 3 tot 4 keer minder is dan bij geen behandeling. Dan kan de kans op terugval nog steeds behoorlijk hoog zijn; 25% bv ipv 98%. Dat zou je kunnen oplossen buiten het TBS systeem met langdurig volgen door reclassering eventueel samen met GGZ.

Wat ik wel belangrijk vindt is dat TBS iets meer uit de eigen bubbel komt. Soms is men te veel overtuigd van de mogelijkheden. Ook moet je bedenken dat er simpelweg gestoorde criminelen zijn die echt nooit beter worden. Wanneer seksualiteit speelt is de prognose gewoon slecht. Bij geweld een stuk beter maar wel weer afhankelijk van de persoonlijkheid en andere DSM5 diagnose. Onder invloed van psychose of stemming is dit heel goed te behandelen. Bij een persoonlijkheidsstoornis is het moeilijker, maar niet onmogelijk.

Die categorie van hopeloze gevallen zou je in long stay moeten houden, dat kan overigens al, maar misschien gewoon uitbreiding van capaciteit. De beslissing ligt uiteindelijk bij de overheid en niet primair bij de TBS zorg.