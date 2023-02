Hoe zat het ook alweer? O ja, Malek Fostok kwam vanuit Sargentinië naar Nederland, bleek linksbuiten in de Club van de Vrede en probeerde bij de Haagse Hogeschool al Allahoe Akbarrend meerdere mensen uit het leven te slicen. Eis van het OM was vijftien jaar cel maar de rechter sprak een Mickey Mouse-vonnis uit met alleen een beetje tbs, want Malek is knettergek (goh). Inmiddels zijn we een paar jaartjes verder en nu lijkt deze islamitische gestoorde alweer kans te maken op verlof - terwijl hij zó gek is dat ze 'm linea recta boventallig moeten verklaren voor de samenleving. De slachtoffers leven (weer) in voortdurende angst: "Hoe kan het dat iemand die drie mensen heeft gestoken nu al verlof krijgt?", vraagt een van de personen die in 2018 aan de dood ontsnapte zich af. Ja vriend, dat vragen wij ons ook af. Volgens justitie moeten de slachtoffers niet zo zeiken: "Het verlof zal voorlopig hooguit gaan over een rondje wandelen op het terrein van de kliniek, met een begeleider naast zich." Voorlopig, ja, en een tbs'er die aan de aandacht van zijn begeleider ontsnapt, dat gebeurt in dit land ook NOOOOIT.