En dan nu de uitspraak in de zaak 'is iemand die in Den Hagistan drie willekeurige mensen wil afslachten uit naam van Allah een verwarde man'. Malek Fostok, afkomstig uit het verre Sargentinië, is wel degelijk een verwarde man, hij is zelfs een knettergekke verwarde man. Meng die geestelijke chaos met de onbetwiste koploper van het religieuze rechterrijtje et voilà: drie argeloze mensen aan het mes. Slachtoffer 1 zat lekker op een terrasje, koffie erbij niks aan het handje lalala bevrijdingsdag, toen Malek uit het niets op hem in begon te steken. Slachtoffer 2 werd van z'n fiets gesneden en bij slachtoffer 3 werd gepoogd het hoofd te scheiden van de romp. De opmerking 'het was voor Allah maar ik doe alsof ik ziek ben' is dan niet zo handig als je hoopt op een flutuitspraak voor iemand die ziek is. Een ding is 'm wel gelukt: alle ongelovigen moeten lijden, want voor zijn sneue persoontje is de straf nooit hoog genoeg. Livetweets na de klik.

UPDATE: Hoppa zo gaat dat in dit land. Volledig ontoerekeningsvatbaar dus NIET STRAFBAAR. Eis van vijftien jaar celstraf van tafel. Jihadistische leuzen, gebaren en Allahoe Akbar telt allemaal niet want psychose. Blijft over alleen een beetje tbs, drie slachtoffers die de rest van hun leven zitten met een trauma en een kapotgebonkt bureau. Dat van ons.

Kijk dan

