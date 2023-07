: Dit is het stuk dat er pal vóór zit:

'Twee maanden later bepaalde het gerechtshof Den Bosch, in dezelfde fraudezaak, dat het OM voortaan niet langer zonder tussenkomst van een rechter kennis mag nemen van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten en verdachten. Het OM zegde in reactie op deze schrobberingen toe om de geheimhoudersprocedure aan te passen, een proces dat nog gaande is. 'Het is niet een verandering die met een druk op de knop is doorgevoerd', laat een woordvoerder weten.

In weerwil van deze toezegging van het OM verspreidde een officier van justitie enkele weken later toch weer vertrouwelijke informatie onder collega's. Dit keer dus uit het onderzoek naar Weski. Een zogeheten geheimhoudersofficier van het OM besloot op 25 mei informatie uit de zaak-Weski naar collega's te sturen. Zo'n officier is behept met het uitfilteren van vertrouwelijke documenten van advocaten en moet met het oog daarop expliciet beloven over de inhoud te zwijgen. Dat de informatie toch is verstrekt is in strijd met de toegezegde geheimhouding.'

Het lijkt erop dat dat OM heel goed weet dat ze eerst een rechter moeten raadplegen, maar ze hebben er gewoon geen zin in, daarom zit die geheimhouders-officier/informatie-officier op de plek waar ze zit, met die functies. Als er bonje van komt kunnen ze het altijd nog gooien op haar stupiditeit. Het is eigenlijk al heel raar - als iedereen er toch zo van ondersteboven is dat ze die informatie heeft gedeeld - dat ze niet is ontslagen.