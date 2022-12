Ik vraag me af in hoeverre het OM in staat is om corrupte ambtenaren & mollen buiten de organisatie te houden?

We zagen dit al bij de politie dat agenten uit het 'jongeren'- milieu veel vaker over de schreef gaan, als mol fungeren of ronduit oninteger te werk gaan. Als dit bij het OM eveneens zo is, dan heeft de Staat al verloren.

't wordt dan onmogelijk om grote boeven te vangen, omdat iedereen die z'n bek open trekt openbaar gelekt wordt ('oeps foutje, bedankt') of via criminele kanalen z'n naam op een hit list zit verschijnen. Of dat er 'bewust onbewust' dossier fouten worden gemaakt door een mol, waardoor de boef vrij komt door technische fouten.

Deze zelfde Staat wil alles van ons weten: waar we zijn, wat we doen, met wie, hoe we ons geld uit geven, hoe we 't verdienen, als daar dan privacy vraagtekens bij worden gezet, worden we met een kluitje 't riet in gestuurd als een 'trust me bro'.