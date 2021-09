Weinig dossiers zo pijnlijk als het geblunder van het Openbaar Ministerie rondom kroongetuige Nabil B.. Per ongeluk zijn foto getoond (x2), direct betrokkene doodgeschoten (x3), gezeik over de beveiliging van zijn gezin, gezeik over de beveiliging van zijn nieuwe advocaat, medewerking van de kroongetuige verliezen: de lijst is eindeloos en wordt vrijwel constant aangevuld met nieuwe voorvallen. Deze keer zijn op last van de rechtbank iPhone-chats tussen de Nabil, zijn vriendin, zus, broer en medegedetineerden gedeeld met de advocaten van de verdachten in het Marengo-proces, maar vergat het OM de berichten te anonimiseren. Dat is al best wel slordig en vervelend in een normaal proces, maar dergelijke acties kunnen levensgevaarlijk zijn in dit proces tegen een extreem gewelddadige organisatie die niet moeilijk doet over een liquidatie meer of minder ter intimidatie van de kroongetuige. Het lijkt wel alsof ze één van de grootste rechtbankzaken van deze eeuw aan een groep stagiaires hebben gegeven of dat het OM al is omgekocht om deze zaak te laten zinken in een zee van blunders. Dat is natuurlijk niet zo (zo genoeg ontkenning huisadvocaat?, red.), maar als het gefaal met dit tempo doorgaat is het resultaat hetzelfde.