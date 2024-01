Pijnlijke berichten voor justitie vandaag over kroongetuige Nabil B. die ook achter tralies gewoon door kon gaan met zijn criminele activiteiten. Uit nieuw bewijs in het Marengo-proces blijkt dat Nabil in 2017 tijdens zijn onderhandelingen met het OM over een kroongetuigedeal vanuit de gevangenis met een binnengesmokkelde PGP-telefoon communiceerde met Taghi's rechterhand Saïd Razzouki. De twee bespraken onder meer wie er verantwoordelijk kon zijn voor een vlak daarvoor gepleegde aanslag op Saïds broer Mohammed. "Dit is stress. Dan beter mensen inladen en martelen.", suggereert Nabil om aan meer informatie te komen. Nu is het geen verrassing dat Nabil zelf ook niet de ideale schoonzoon is. Hij regelde eerder al vluchtauto's voor de vergismoord op Hakim Changachi en sloot vooral een deal met justitie uit angst voor wraak van de familie van Changachi en niet vanuit de goedheid van zijn hart. Het is vooral gênant voor justitie dat wederom blijkt dat illegale telefoons achter tralies ruimschoots beschikbaar zijn. Dat we zware criminelen hierdoor niet afsluiten van de maatschappij, maar een soort door de overheid betaalde thuiswerkplek aanbieden. En ook gênant dat een kroongetuige die door het OM is binnengehaald om het geweld op straat in te dammen tegelijkertijd onder politiebescherming zijn collegaboeven aanspoort om meer geweld te gebruiken. En dat allemaal in een zaak waar het OM toch al blunder op blunder stapelde. Wat zou er eigenlijk over Nabil B. op de Peter de Vries-tapes te horen zijn?