Kroongetuige Nabil B. heeft geen advocaat. Dat komt omdat zijn vorige advocaat is doodgeschoten en diens vervanger stopt omdat hij ontevreden is met de beveiligingsmaatregelen van de overheidsinstanties. Dat zijn precies dezelfde overheidsinstanties die na de moord op Derk Wiersum ach en wee stonden te playbacken over de rechtsstaat. "Ik praat nu al weken met overheidsinstanties over de beveiliging van mijn kantoor en van mijzelf. Concreet gebeurt er amper wat. De maat is vol wat mij betreft." Wat ons betreft ook. Regel dit nou eens goed verdomme.