De man die vanochtend in Buitenveldert is neergeschoten, zou volgens bronnen van de Telegraaf Derk Wiersum zijn, de advocaat van kroongetuige tegen de mocro-maffia Nabil Bakkali. Nabil ging er vorige week vandoor, terwijl zijn broer eerder al op klaarlichte dag werd omgelegd. "De politie laat weten dat nu onderzocht wordt of het inderdaad om Wiersum gaat. „Ook wij hebben de informatie dat het om deze persoon gaat”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie." De klootzakken zijn de baas op straat in de Lieve Stad van Hoop.

UPDATE: Politie bevestigt dat het om Derk Wiersum gaat, de 44-jarige vader van twee jonge kinderen. Fuck.

UPDATE: Wiersum werd niet beveiligd.

UPDATE: Ooggetuige meldt: 'Jongen met hoodie schoot twee keer en rende daarna hard weg'.



