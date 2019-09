We hebben de oorlog tegen drugs toch al verloren, dus we kunnen Ridouan Taghi net zo goed op de rug van een kameel door Amsterdam Nieuw-West laten hobbelen: kniel voor de koning. Maar nee, tussen het iftarren en binnenbrandjes blussen door doet de politie nog dappere pogingen de mocrogangster te pakken. Taghi, die zit in de haven van Tanger gegrilde sardines weg te harken, en dan 's avonds met plaksnor op de bovenlip lekker in een bar waar ze Colombiaanse peso accepteren achter de chicks aan - het is geen makker om met fluwelen handschoenen aan te pakken. 's Lands grootste gangster wordt door het OM verantwoordelijk gehouden voor een heleboel moorden & afrekeningen en dus hoera hoera wat zijn we blij met een kroongetuige. Nabil Bakkali, van wie eerst z'n broer wordt afgeschoten, de familie absoluut niet lekker gaat en er daarna een foto op internet verschijnt. Pruts pruts pruts. En echt opschieten doet het onderzoek naar Taghi klaarblijkelijk ook niet: af en toe laat hij zijn bewondering voor Peter R. de Vries blijken en verder weten we geen fluit van 'm. Kroongetuige Nabil is er inmiddels helemaal klaar mee, want op basis van het gekrabbel van de politietekenaar van Taghi en Razzouki kwamen er alleen 200 telefoontjes binnen die wezen in de richting van Peter Bosz.