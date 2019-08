Dit krijg je er nou van, met die kneiterlinkse bolwerken die te druk zijn met deugen en papieren rietjes in regenboogkleuren en Verplicht Nootjes Eten. Het Schorriemorrie heeft gewonnen. Amsterdam is een grote klotezooi waar de drugscriminelen het voor het zeggen hebben, en de politie niet. Dankzij een lekkende agent heeft De Telegraaf een VERNIETIGEND RAPPORT in handen gekregen. De hoofdstad is ten dode opgeschreven. U bent er uw leven niet zeker. Alles en iedereen is stoned. Agenten zijn stoned én corrupt. GroenLinksers met drugs in bezit vallen de politie aan. Om de honderd meter hangt er een handgranaat aan een horecapand. Elke euro is voor de helft zwart. De drugsmaffia zit vuistdiep in het vastgoed. Een vergismoord is al gepleegd voor 5000 eurootjes. Jongetjes van 15 lopen al rond met nepwapens. Check dit draadje van FNV-politiebobo Koen Simmers die met eigen ogen heeft gezien hoe Amsterdam naar de tering gaat. LEEFDE ELLIE LUST NOG MAAR!