Verzoekje van de politie in Opsporing Verzocht: of u aan de Rivièra, de Costa of de Atlantische Kust in Noord-Afrika een oogje open wilt houden voor voortvluchtige Mocromaffiosi Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Dat verzoek werd vooraf gegaan door een kleine compilatie van de ijskoude liquidaties én onbezonnen vergismoorden door hun bendeleden, maar raak daardoor vooral niet ontmoedigd. Bij het verzoek zijn een paar plaatjes gedeeld van de heerschappen, ook in verouderde varianten die door FaceApp gehaald zijn (opsporingsmiddel niet zelf gebruiken!) en waar een brilletje op getekend is. Je weet maar nooit, Jos Brech werd immers ook gevonden via de voorpagina van de Telegraaf in een Spaanse kiosk.

Mocht u deze levensgevaarlijke HR-managers van trigger-happy liquidatie-personeel nou tegenkomen op uw toertochten door de zuidelijke regio's, bel dan de Wegenwacht en vraag of ze u ff doorverbinden met een diversiteitsbestuurder bij de politie die u voor racist uitmaakt Erik Akerboom, maar voor de echte dikke doe-vakantie is het misschien ook leuk om de kinderen in te zetten om de sujetten te schaduwen, waarna uw vrouw de ene met de koekenpan tegen het achterhoofd klapt en u de ander voor de muil hengst met de butagasfles van het kookstel. Daarna kunnen ze opgesloten worden in het toilet van de Tabbert en terug naar De Nederlandse Rechtsstaat gesleept worden. Check wel even uw doorlopende reisverzekering voordat u hier aan begint - het kan zijn dat de kleine lettertjes zo'n repatriëringsmissie van dekking uitsluiten. Ook dan is er nog geen man overboord: terug in Nederland wacht een ton vindersloon voor Taghi, en een ton rente voor Razzouki. Zoek-zoek!