Geen echt verrassend nieuws dit, lag in de lijn der verwachtingen. Een kogel in je hersenpan haalt de kansen meestal fors naar beneden en zelfs daar 100% van genezen is al helemaal niet aannemelijk. Peter heeft in het verleden goed geroerd waar het crimineel of justitieel tegen de klippen op stonk. We verliezen een havik die er oog voor had en een "bok op de haverkist" die niet van ophouden wenste te weten. Aan de andere kant: Peter R. vloog nogal eens uit de bocht aan de kaasstengel tafels om lieden met (vermeende) rechtse sympatiëen op pedante wijze de les te lezen aangaande de juiste maat der dingen. Ik zal vast niet de enige zijn geweest die de laatste jaren spontaan wegzapte als Peter weer eens op een of andere TV programma gastenlijst bleek te staan en diens nasale stemgeluid de huiskamer in walmde. Want de "gave" om in recordtempo in iemands aura te gaan schuren, dat kon de Vries (eigenlijk) als geen ander (Halsema als close second, datdanweerwel). Los van dit alles: Nederland is helaas weer een markant figuur armer. Een figuur van het type kuitenbijter, beerput roerder, rots in de branding voor gedupeerden van gerechterlijke dwalingen en onverzettelijk gidsfiguur daar waar justitieel weer eens structureel geblunderd bleek te zijn. Ook zo benieuwd wat Den Haag na de verplichte "puur voor de bühne" plopkapmomentjes gaat doen ? Of is het weer gewoon wachten op de volgende misdaadverslaggever/publicist/advocaat die uit het leven gepopt wordt? Hoe dan ook: RIP Peter R. en sterkte voor de kring van (directe) nabestaanden.