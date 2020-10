Nieuw hoofdstukje in de ongelooflijke zaak rond Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces van ook-een-soort-slachtoffer Ridouan Taghi. Het OM heeft trots als een aap met zeven lullen de kop van Taghi als jachttrofee aan de muur gespijkerd, maar stapelt daarbij fout op fout op fout op fout. Broer van de kroongetuige neergeschoten. Geen beveiliging, helaas. Foto van de kroongetuige getoond, oeps foutje. Geëmmer met z'n familie. Advocaat 1 ook geen beveiliging. Nóg een foto getoond. Advocaat 2 ook geen beveiliging. NOG EEN KEER EEN FOTO GETOOND AAARGH. Nog meer geëmmer met z'n familie. En nu laakt Nabil in een proces-verbaal ingezien door het AD OPNIEUW de werkwijze van het OM. "Als ik van tevoren had geweten dat het na drie maanden naar buiten zou komen, had ik nooit getekend. Tijdens de deal heb ik een globale schets gekregen hoe dat eruit zou gaan zien", aldus Nabil, die ook in de veronderstelling was dat zijn naam pas later bekend zou worden. "Ik zei: breng de zaak niet naar buiten, maar wacht ermee tot de hoofdverdachte is aangehouden. Want ik had eigenlijk een klein beetje voorspeld wat er zou gaan gebeuren als het wel door zou gaan." Advocaat Peter Schouten bevestigt: "Sinds het vroegtijdig presenteren van de kroongetuigedeal is het oorlog geworden is tussen Nabil en het OM." Lekker dan. U ziet, allemaal redenen om ook eens kroongetuige te worden. U krijgt er heel veel voor terug! [Nog opzoeken wat, red.]